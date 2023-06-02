02 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ФКУ &quot;Уралуправтодор&quot;

СМИ: правительство и "Автодор" решают судьбу трассы Джубга—Сочи

ГК "Автодор" и кабмин РФ ищут 1,5 трлн руб. на строительство платной дороги Джубга—Сочи.

74 млрд руб. есть пока только на первый этап проекта — обход Адлера, строительство которого власти обещают начать до конца 2023 года. Для остальных участков "Автодор" предлагает использовать как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования. При этом структуру финансирования еще должно согласовать правительство РФ.

Также до сих пор не решено, как пойдет трасса — через Джубгу или Горячий Ключ, сообщает "Коммерсант".

Теги: Автодор, правительство, Сочи, трасса


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