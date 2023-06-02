СМИ: правительство и "Автодор" решают судьбу трассы Джубга—Сочи

ГК "Автодор" и кабмин РФ ищут 1,5 трлн руб. на строительство платной дороги Джубга—Сочи.

74 млрд руб. есть пока только на первый этап проекта — обход Адлера, строительство которого власти обещают начать до конца 2023 года. Для остальных участков "Автодор" предлагает использовать как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования. При этом структуру финансирования еще должно согласовать правительство РФ.

Также до сих пор не решено, как пойдет трасса — через Джубгу или Горячий Ключ, сообщает "Коммерсант".