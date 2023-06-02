В "Аэрофлоте" сообщили, что переход на российское ПО обойдется в 10 млрд рублей

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует вложить более 10 млрд руб. в импортозамещение иностранного программного обеспечения.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Антон Мацкевич в Нижнем Новгороде на форуме "Цифровая индустрия промышленной России". В презентации к выступлению главы правительства Михаила Мишустина была указана сумма заказов "Аэрофлота" в 9,9 млрд руб. Но объем затрат может быть и больше.

Как сообщил представитель Минцифры, президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил в качестве особо значимых пять проектов авиакомпании на 18,2 млрд руб. – все за счет средств перевозчика.

Однако отечественные продукты не всегда полностью могут заменить зарубежные, сообщают "Ведомости".

Ранее "Аэрофлот", находящийся под западными санкциями, отправил самолет Airbus A330-300 на техническое обслуживание в Иран.