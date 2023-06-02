02 Июня 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский пообещал дожить до получения истребителей

На Украине отсутствуют современные истребители.

Как заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, сегодня преимущество в небе у России.

"Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", — cказал украинский лидер.

Президент отметил важность поставок систем противовоздушной обороны, указав на эффективность американских реактивных систем залпового огня Patriot. Зеленский призвал создать "небесный щит" для всего европейского континента, начав с Украины, сообщает РБК.

Напомним, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация, истребители


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