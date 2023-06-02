02 Июня 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Утверждены правила установления родства при суррогатном материнстве

Российский кабмин утвердил правила установления потенциальных родителей в качестве генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать.

Постановление об этом появилось на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - следует из документа. Правила определяют порядок установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери.

Установление потенциальных родителей включает молекулярно-генетическое исследование. Генетическое исследование будет проводиться на основании информированного добровольного согласия суррогатной матери в отношении рожденного ею ребенка, а также согласия каждого из потенциальных родителей, отмечается в правилах.

Постановление вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Теги: материнство, родители, дети


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