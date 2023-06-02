02 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России максимальные ставки по вкладам выросли до 7,75%

Стала известна средняя максимальная процентная ставка по вкладам.

По данным Центробанка России, по итогам третьей декады мая значение продолжает держаться на том же уровне, что и во второй декаде прошлого месяца — 7,75%.

Регулятор проанализировал максимальные ставки, доступные всем клиентам, без учета капитализации и дополнительных условий, а также вклады, разделенные на периоды с разными ставками.

Как сообщила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, стабильное удержание максимальной ставки на уровне 7,75% вторую декаду подряд указывает на отсутствие значительных изменений в политике ставок данных банков за этот период. По словам финансиста, стабильные ставки могут оказывать влияние на принятие частными лицами решения о выборе способа управления сбережениями, сообщают "Известия".

Напомним, перечислены российские банки с самым большим количеством жалоб в 2022 году.

Теги: банки, депозиты


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