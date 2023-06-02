Посол Келин: Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России

Если офис Великобритании по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов со стороны Москвы.

Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса [британской оборонной компании BAE Systems], конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их [открытие] когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии", - сказал дипломат в эфире "России 24".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Была достигнута договоренность о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции.