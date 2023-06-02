02 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названы банки с самым большим количеством жалоб

Перечислены российские банки с самым большим количеством жалоб в 2022 году.

Финуполномоченный сообщил, что больше всего клиенты были недовольны работой Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка. В 2021 году в тройку по количеству обращений входили эти же кредитные организации. Как сообщила руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова, на крупные банки поступает больше жалоб, потому что у них большое количество клиентов и заключенных договоров.

Доля реально исполненных требований в пользу россиян составляет только 9–15%, сообщают "Ведомости".

Напомним, через 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть.

Теги: банки, Сбербанк, ВТБ


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