02 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Медведев заявил о выпуске более 600 танков в 2023 году

В текущем году российская промышленность выпустила более 600 танков.

"Если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие", - сообщил в своем обращении в "ВКонтакте" заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства за последний год. Как указал бывший президент, он сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время Россия по большинству параметров вышла на уровень выпуска военной и специальной техники, а также средств поражения, который какое-то время казался фантастическим. Однако даже при таких результатах в оборонной промышленности страны есть еще чем заниматься, сообщают "Известия".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров покатался на танке Т-72 и опубликовал соответствующие кадры. Он считает, что против такого танка американский Abrams – это "детская педальная машинка".

Теги: Медведев, танки, вооружение


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