02 Июня 2023
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Политика В России
Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

В документах "Единой России" появились обязательства военного характера перед союзниками

Россия будет содействовать соблюдению принципа невмешательства во внутренние дела других стран, но в случае противостояния вмешательству других государств будет предоставлять своим союзникам "при необходимости гуманитарную, экономическую, политическую, военную помощь", говорится в программе партии "Единая Россия".

Раньше в ней шла речь только о том, что РФ будет обеспечивать в международных отношениях принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Еще одно изменение касается внешней и оборонной политики. Речь идет о том, что нужно сохранять "открытость к нормализации отношений с недружественными странами на выгодных для России условиях".

Третье изменение – нужно обеспечить развитие военной организации страны за счет "рационального использования бюджетных средств", а также "на основе анализа хода специальной военной операции на Украине".

Как отмечается, изменения "позволят обеспечить актуальные интересы граждан и продолжить развитие страны в важнейших отраслях экономики, сферах социальной политики и безопасности".

Партия также прописала 10 дополнительных приоритетов в программе, среди которых технологический и финансовый суверенитет страны, повышение финансовой грамотности граждан, создание транспортно-логистической сети новых регионов и др., сообщают "Ведомости".

Теги: Единая Россия, партия,


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