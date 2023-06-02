В документах "Единой России" появились обязательства военного характера перед союзниками

Россия будет содействовать соблюдению принципа невмешательства во внутренние дела других стран, но в случае противостояния вмешательству других государств будет предоставлять своим союзникам "при необходимости гуманитарную, экономическую, политическую, военную помощь", говорится в программе партии "Единая Россия".

Раньше в ней шла речь только о том, что РФ будет обеспечивать в международных отношениях принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Еще одно изменение касается внешней и оборонной политики. Речь идет о том, что нужно сохранять "открытость к нормализации отношений с недружественными странами на выгодных для России условиях".

Третье изменение – нужно обеспечить развитие военной организации страны за счет "рационального использования бюджетных средств", а также "на основе анализа хода специальной военной операции на Украине".

Как отмечается, изменения "позволят обеспечить актуальные интересы граждан и продолжить развитие страны в важнейших отраслях экономики, сферах социальной политики и безопасности".

Партия также прописала 10 дополнительных приоритетов в программе, среди которых технологический и финансовый суверенитет страны, повышение финансовой грамотности граждан, создание транспортно-логистической сети новых регионов и др., сообщают "Ведомости".