Мантуров не исключил запуск производства "Волги" в 2024 году

Горьковский автомобильный завод ведет переговоры с партнерами для запуска производства автомобилей под маркой "Волга".

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, производство может начаться в 2024 году. Как ожидается, поддержку окажет новый технологический партнер, который, как ожидается, займет освободившиеся мощности после ухода Volkswagen.

Сегодня ГАЗ ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

"К следующему лету, я думаю", – отметил Мантуров, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.