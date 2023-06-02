02 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Мантуров не исключил запуск производства "Волги" в 2024 году

Горьковский автомобильный завод ведет переговоры с партнерами для запуска производства  автомобилей под маркой "Волга".

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, производство может начаться в 2024 году. Как ожидается, поддержку окажет новый технологический партнер, который, как ожидается, займет освободившиеся мощности после ухода Volkswagen.

Сегодня ГАЗ ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

"К следующему лету, я думаю", – отметил Мантуров, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Теги: Мантуров, автопром


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