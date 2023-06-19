20 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.ru

Дания собралась увеличить военную поддержку Украины

Власти Дании увеличат военную поддержку Украины до $3,2 млрд в период 2023-28 гг.

В Минобороны страны уточнили, что военная помощь "будет представлять собой прямую поддержку в виде оружия, другой военной техники, оборудования для чрезвычайных ситуаций и учебных операций", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что "план Киева состоит в максимальном уничтожении россиян". Комментарий представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что Подоляк не является "пионером" в плане подобных заявлений, и заявил, что о желании убивать как можно больше русских говорили и другие украинские чиновники.

"Во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы подобные заявления, ну, хоть как-то получили оценку за рубежом. парламентарии в этих странах должны же понимать, что отправляют помощь де-факто убийцам: людям, которые декларируют свои намерения убивать. Это первое. Так говорят наши враги и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать" - заявил пресс-секретарь президента.

Теги: Дания Украина, помощь


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