20 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: РЕН-ТВ

Челябинский "лесопарковый маньяк" может оказаться невиновным

Алексей Корочкин, которого приговорили к 20 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований в Челябинске, не признал свою вину. Спустя 18 лет расследование уголовного дела возобновили. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Вдова бывшего сотрудника МВД принесла в отдел полиции сейф с оружием ее покойного супруга Александра Болотова. Баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов является орудием убийства в челябинском парке. Из-за новых обстоятельств расследование уголовного дела было возобновлено.

Даже пока Корочкин находился под арестом, в Челябинске произошло еще пять нападений на пары с таким же почерком. Тем не менее, подозреваемый был осужден в 2005 году и отсидел уже 18 лет.

Недавно бывшего спецназовца Виталия Бережного приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование восьмилетней тюменки, при этом он заявлял, что из него якобы выбивали показания под пытками.

Теги: Алексей Корочкин, лесопарковый маньяк


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