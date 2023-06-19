В Белом доме прокомментировали визит Блинкена в Китай

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай 18-19 июня стал "хорошим шагом вперед".

По ее словам, конструктивные переговоры госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином – хороший шаг вперед, пишет ТАСС. Жан-Пьер беседовала с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Калифорния. Вашингтон не хочет, чтобы его конкуренция с Пекином переросла в конфликт, уточнила она.

Ее спросили, верит ли американская администрация в то, что КНР привержена сохранению статус-кво Тайваня.

"Госсекретарь подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива и подтвердил, что давняя позиция США в отношении принципа единого Китая не поменялась", - сказала она.

Отметим, визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин поднял волну обсуждений — сдается ли Китай и готов ли променять дружбу с Россией на торговлю с Америкой? Судя по происходящему в финансовой сфере, противостояние все же продолжается, но Китай опять преследует свои интересы, а российским финансам такая дружба выходит боком.