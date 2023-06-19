Минюст заявил, что не может проверять "Ельцин-центр" на иноагентство

Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал октябрьский ответ Минюста по поводу возможности признания "Ельцин-центра" иноагентом. На прошлой неделе ведомство заявило, что проверяет центр, и, как выяснилось, министерство взялось за то, что считало невозможным еще полгода назад.

"Признание "Ельцин-центра" некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", — говорилось в ответе ведомства депутату.

Тогда Минюст пояснял, что, согласно закону о "Центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших свои полномочия", в отношении "Ельцин-центра" не могут проводиться проверочные мероприятия, равно как и невозможно признание его некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента, сообщает РБК.

Сам Альшевских заявил, что полемика вокруг "Ельцин-центра" "стала восприниматься как белый шум" и необходимо "расставить все точки над i", поэтому "единственный выход – править ФЗ и лишать "Ельцин-центр" данных льгот", которые заключаются в том, что руководство центра "не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления".