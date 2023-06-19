СМИ-иноагенты взяли курс на формирование повестки Минобороны

Сбежавшие из России издания, признанные иноагентами и нежелательными организациями, активно критикуют возможных конкурентов и оппонентов министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме того, в традиционно антироссийской риторике этих медиа наблюдается минимум негатива в его сторону. Что это – совпадение, или в действиях «токсичных» СМИ, плотно сидящих на западных грантах, можно проследить некую схему поддержки Шойгу? Пробуем разобраться.

Виновато ВПК

Не секрет, что с началом специальной военной операции на Украине многим псевдолиберальным, «протестным» изданиям, которые существуют за счет иностранного финансирования, серьезно «прищемили хвост». В России последовательно принимались законы, запрещающие очернять страну откровенными фейками и «вбросами», оскорблять армию, транслировать лживую повестку недружественных стран, погрязших в махровой русофобии. В итоге многие издания получили неприятные плашки «иноагента» и «нежелательной организации».

Для опытных читателей тот факт, что издание заблокировано на территории РФ, означает понимание, за чей счет написана та или иная статья, которая чаще всего пропитана нарративами русофобии и ненависти к России. Особый «раздел» такие СМИ традиционно посвящают военным публикациям, где российская «военка» выставляется исключительно в негативном ключе во всевозможных интерпретациях.

Однако при внимательном изучении таких материалов можно выявить интересную закономерность – чаще всего виноваты все, кроме министра обороны РФ Сергея Шойгу. Простой пример – ныне заблокированное по решению Роскомнадзора издание «Новая газета Европа» выпускает большой сюжет о состоянии российского военно-промышленного комплекса (ВПК), где с привлечением специалистов пытается доказать, что ситуация здесь у страны – плачевная. Мол, заводы работают на экспорт, а качество продукции не дотягивает до «западных стандартов». В пример приводится Курганмашзавод и отдельно упоминается, что именно в ходе СВО данный «факт» стал очевиден. Через весь сюжет «красной нитью» прослеживается тезис ответственности отечественного ВПК, а не ошибок в командовании армией.

Другое сбежавшее «за бугор» издание, «Медуза»*, признанное нежелательным на территории РФ, размышляет о российской авиации, которая «дала сбой» в апреле текущего года. Тогда на Белгород упали авиабомбы, которые по случайности сбросил отечественный истребитель. И здесь снова все просчеты опосредованно возлагаются на ВПК. МО РФ якобы не может взять небо над Украиной под полный контроль именно по этим причинам. Снова видны явные смещения акцентов. Но это можно было бы списать на некие совпадения, если бы дело ограничивалось лишь вышеперечисленными фактами.

Давление на конкурентов

Следующим немаловажным фактором является активное давление в публикациях изданий-«беглецов» на главных силовиков страны. Все та же «Новая газета Европа» публикует статью, где характеризует директора ФСБ Александра Бортникова как помешанного на усмотрении терроризма везде, где можно и нельзя, в том числе – в школах и небольших селах, причем якобы «напоказ» и «для отчетности». Этому тезису вторит и «Медуза»*, обвиняя Бортникова в «посадках невинных» за оправдание терроризма. Якобы сам термин стал «золотым дном» для силовиков.

Под «каток» еврокритики от бывших соотечественников попал не только Бортников. Досталось и другим: секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева обвинили в распространении конспирологических теорий на тему «золотого миллиарда англосаксов». Первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова уличили в «истеричной демонизации» врагов, а МЧС – в отсутствии эвакуации пострадавших с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС.

Что интересно, все вышеуказанные представители силовых ведомств – уважаемые люди, вполне способные создать прямую конкуренцию Сергею Шойгу на его должности. Или, как минимум, указать без обиняков на его ошибки и просчеты. И именно они стали целью разношерстных иноагентов и «нежелательных» изданий, активно очерняющих их работу.

Отдельно стоит сказать о тех, кто способен в лицо заявить министру обороны свои претензии. Например, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина та же «Новая газета» не раз обвиняла в неких «политических амбициях» за критику проведения СВО, включая снарядный голод у штурмовиков, отходы с позиций и другие просчеты. Издание настойчиво продвигает повестку, что Пригожин «метит куда-то выше» депутата Госдумы, хотя сам владелец ЧВК не раз опровергал такие домыслы.

А что же глава МО Сергей Шойгу? Как оказалось, его «беглецы» просто «выносят за скобки».

Шойгу – «за скобки»

Рассуждая о том, что же будет после ухода российского президента с должности, прозападные СМИ делают акцент на становление у власти условного триединства с участием главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова, Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Они, кстати, уже сегодня вполне могут справиться с обязанностями министра обороны. Но спикеры «Новой газеты» обвиняют их в «неправильном» менталитете, называют «отмороженными» и недоговороспособными, которые в конце концов устроят «кровавую баню» в стране из-за внутренних дрязг. То есть напрямую оскорбляют влиятельных представителей силовых структур и организаций, готовя почву для «сталкивания лбами» видных персон.

Шойгу же в этом дискурсе показательно «выносится за скобки» - вроде как его и не хвалят, но из-под информационного удара он целенаправленно выведен.

Уже в следующей статье министр обороны предстает в вполне положительном образе технократа. Никаких оскорбительных постулатов в его сторону не наблюдается – в отличие от выпадов в сторону его оппонентов. Все это не слишком похоже на серию случайных совпадений, а напротив – выглядит как планомерное вытеснение Шойгу из негативной повестки иноагентами и нежелательными изданиями с приданием его образу «не такого уж и плохого» представителя российских властей. Просчеты на поле боя, недоработки командования, проблемы с обеспечением бойцов зоне СВО – во всех бедах российской армии всегда «виноват кто-то другой», будь то ВПК, Кадыров, Пригожин или Бортников.

Такие «странности» в публикациях отечественных «беглецов», активно осваивающих иностранные гранты, позволяют заподозрить некую единую схему по «отбеливанию» Шойгу как в прозападном инфополе, так и в российском, условно «протестном». Кто заказчик этой медиакампании – остается только догадываться.

* - Признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ