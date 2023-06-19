В Югре пассажирка "ЮТэйра" получит компенсацию за неиспользованные билеты

В югорское управление Роспотребнадзора обратилась мать двух детей из Нижневартовска. Она потребовала от авиакомпании "ЮТэйр" компенсацию за то, что не воспользовалась билетами на рейс Бишкек – Сургут. В итоге суд встал на сторону пассажирки.

Семья купила за 140 тыс. руб. билеты "туда-обратно" на международный рейс "ЮТэйра". Однако вернуться обратно им не удалось из-за обвала в Боомском ущелье (недалеко от Бищкека). Пассажирка сообщила об этом перевозчику, который предложил ей вернуться домой через неделю. В силу обстоятельств клиенты "ЮТэйра" вернулись домой иным маршрутом. Пассажиры потребовали от авиакомпании вернуть деньги за неиспользованные билеты. В удовлетворении указанных требований в добровольном порядке им отказали.

Управление Роспотребнадзора по Югре подготовило иск о признании частичного расторжения договора воздушной перевозки по маршруту Бишкек – Сургут вынужденным отказом, так как пассажир, уведомив авиаперевозчика заранее, не прибыл на рейс из-за обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечает. Суд взыскал в пользу пассажирки 100,3 тыс. руб. (из них 33,4 тыс. руб. – штраф за отказ в удовлетворении законных требований потребителя в добровольном порядке), сообщает управление Роспотребнадзора по Югре.