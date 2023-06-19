Жители Среднего Урала перевели мошенниками несколько миллионов

На Среднем Урале повторяются ситуации, когда граждане, желающие вложить свои сбережения в прибыльный бизнес и максимально быстро получить солидные проценты, теряют все. По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ущерб от таких тщательно не проверенных финансовых операций, которые осуществляют зачастую неквалифицированные на фондовом рынке инвесторы, столь огромен, что пора бить во все колокола. Он привел несколько случаев, когда граждане лишились даже того, что имели, не говоря уже о прибыли, про которую мечтали.

"В середине июня на мобильный телефон 58-летнего работника "Уралхиммаша" пришло сообщение от некоего "доброжелателя" по имени Павел, предложившего прилично заработать на акциях "Газпрома". Затем липовый Павел связал будущую жертву еще с рядом сотоварищей. От настойчивого и заманчивого предложения мужчина отказаться не сумел. В итоге, не посоветовавшись с опытными людьми, житель Екатеринбурга перечислил аферистам более 3 млн руб., чтобы у них был праздник жизни. Осознав, что собственными руками обогатил группу злоумышленников, представитель "Уралхиммаша" написал заявление в полицию с просьбой привлечь негодяев к уголовной ответственности", - отметил полковник Горелых.

Еще один вопиющий случай на днях произошел с 60-летней местной предпринимательницей, чей бизнес связан с торговлей головными уборами. Женщина сообщила, что в 13 банках разместила свои сбережения ради получения дополнительной прибыли. Однажды с ней под видом сотрудника правоохранительных органов связался неизвестный Алексей Соколов, хотя он с таким же успехом мог назвать себя Сидоровым, Петровым и так далее. Звонивший убедил даму, что ее паспортные данные якобы украдены, а с банковских счетов переводят в пользу террористических организаций деньги. Лжесиловик настоятельно порекомендовал гражданке срочно закрыть все банковские вклады во избежание хищения средств. В противном случае "офицер" пригрозил хозяйке счетов уголовной ответственностью за содействие запрещенным организациям.

Впечатленная такой информацией, потерпевшая стала совершать абсолютно нелогичные действия. Вместо того, чтобы проверить сохранность своих вкладов через реальных банковских работников, она в течение двух месяцев закрыла счета в 13 кредитных организациях, а все имевшиеся деньги в количестве порядка 14 млн руб. перевела на номера незнакомцев. На этом жадные до чужих денег "бесы" не остановились. Поняв, что жертва идет у них на поводу, они убедили ее продать собственную квартиру, чтобы мол изобличить подозреваемого в мошенничестве риелтора. Сумма, полученная в ходе сделки купли-продажи квартиры в размере порядка 6,5 млн руб., также вскоре отправилась на "безопасные счета" аферистов. После случившейся криминальной схемы полиция возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество в особо крупном размере".

Валерий Горелых призвал свердловчан стать более щепетильными в финансовых вопросах, не принимать близко к сердцу рекламные чрезмерно заботливые трюки аферистов в интернете и по телефону.

"Когда беда нежданно приходит в дом, потерпевшие, как правило, начинают справедливо себя упрекать, лучше бы отданные бандитам деньги потратить на себя или своих родных, но поезд уже ушел. Может быть другие люди сделают правильные выводы и не станут повторять чужих ошибок?", - резюмировал полковник Горелых.