ВСУ обстреляли белгородское село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа.

Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна, написал Гладков в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня утром Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них – один ребенок, у него сломана ключица. Также среди пострадавших – мужчина (закрытая черепно-мозговая травма), три женщины, две из которых – с осколочными ранениями, третья – с контузией. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно (легкие осколочные ранения). Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады.