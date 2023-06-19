19 Июня 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

ВСУ обстреляли белгородское село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа.

Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна, написал Гладков в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня утром Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них – один ребенок, у него сломана ключица. Также среди пострадавших – мужчина (закрытая черепно-мозговая травма), три женщины, две из которых – с осколочными ранениями, третья – с контузией. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно (легкие осколочные ранения). Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады.

Теги: Вячеслав Гладков, белгородская область, обстрел, ВСУ


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