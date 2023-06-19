В Одессе запретили есть рыбу из Черного моря, пляжи закрыты

Власти Одессы запретили купаться в Черном море, также запрещен улов и употребление свежей морской рыбы, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "Морская вода в одесском заливе признана непригодной для купания, а одесские пляжи – опасными для отдыха. Купание в море категорически запрещено", - сообщил глава города.

В Одессе введен запрет на торговлю местными морепродуктами, сейчас надзорные органы проверяют объекты торговли, в первую очередь рыбные ряды на рынках.

"Одесситы должны быть здоровыми. Наши дети должны быть здоровыми. Ходить сейчас на пляж, купаться в море, продавать и покупать морскую рыбу – это вопиющая безответственность, которая может привести к очень плохим последствиям", - сказал Труханов.

Изменение санитарной ситуации с морской водой, предположительно, связано с приходом в Черное море воды из Каховского водохранилища.