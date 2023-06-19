19 Июня 2023
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Элиты не замечают потерю научного потенциала

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Фото: Накануне.RU

Нарышкин: Когда украинцы закончатся, на их место придут поляки и немцы

США и Великобритания США и Великобритания рассчитывают, что, когда украинцы закончатся в результате больших потерь на фронте, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, "звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона". "Это ясно, в том числе, из документальных материалов", — сказал Нарышкин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что для англосаксонской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое они готовы использовать, чтобы сберечь жизни американских и британских военных.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет "отстоять независимость" на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником конфликта с РФ.

Украинский кризис, по мнению дипломата, в первую очередь "сражение за базовые ценности и культуру Запада". Именно поэтому, по мнению Росцишевского, так важно их отстоять.

Теги: нарышкин, украинцы, поляки


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