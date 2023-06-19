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Политика Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермь может возглавить член правительства Прикамья

В Перми, возможно, вскоре (уже в конце июня) сменится мэр. Называют даже имена потенциальных преемников нынешнего главы города Алексея Демкина.

Региональные власти начали рассматривать еще двух кандидатов на пост главы Перми – министров экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина и социального развития Прикамья Павла Фокина. Ранее звучала фамилия вице-премьера краевого правительства по развитию инфраструктуры Андрея Алякринского, пишет "Ъ-Прикамье". По словам одного из осведомленных источников издания, вскоре региональные власти передумали, так как считают Алякринского более эффективным на текущей должности. Во время разговоров о смене Демкина якобы обсуждали и бывшего главу администрации Перми Дмитрия Самойлова.

Напомним, ранее издание сообщило о том, что Демкин может покинуть свой пост до конца июня и, по одной из версий, занять должность в правительстве региона.

Демкин возглавил Пермь чуть больше двух лет назад, в марте 2021-го, до этого несколько месяцев работал в статусе и.о.

Алексей Демкин(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Пермь, мэр, Дмитрий Самойлов, Алексей Демкин


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