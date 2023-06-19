В Прикамье полицейским пришлось вплавь переплыть реку, чтобы задержать наркозакладчика

В Пермском крае полицейским пришлось вплавь преодолеть реку, чтобы задержать пытавшегося скрыться наркозакладчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Погоня началась в лесу у Соликамска, куда подозреваемый пришел вместе со своим подельником оборудовать тайник с запрещенным веществом. Увидев оперативников, один из них сразу сдался, а второй – бросился бежать и, переплыв реку, оказался на небольшом полуострове, окруженном болотистой местностью. Промокнув и замерзнув, он попросил преследовавших его сыщиков о помощи.

Доплыв до подозреваемого, стражи правопорядка вывели его в безопасное место по мели, где отогрели мужчину, а затем вместе со вторым задержанным доставили в отдел полиции. У одного из них были изъяты свертки с героином, а второй оказался в федеральном розыске. Оба заключены под стражу.