19 Июня 2023
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Фото: AFP

Суд закрыл от прессы процесс по "экстремистскому делу" Алексея Навального*

Мосгорсуд на первом выездном заседании по "экстремистскому делу" Алексея Навального* принял решение закрыть судебный процесс от прессы и слушателей.

Оппозиционера Алексея Навального* обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса: организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, финансирование экстремизма, призывы к экстремизму и отдельно вовлечение несовершеннолетних в опасные действия. По совокупности обвинений Навальному* может грозить до 30 лет тюрьмы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: алексей навальный, мосгорсуд, пресса, судебный процесс, экстремизм


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