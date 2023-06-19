Информация об укусе змеей биатлониста в Югре оказалась шуткой

Информация о том, что российского биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея, является шуткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера мужской сборной Югры Сергея Белозерова.

"Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки", - пояснил тренер.

Напомним, ранее в telegram-канале мужской сборной Югры появилось сообщение о том, что Иванова во время тренировки на велосипеде укусила змея, предположительно уж или гадюка. Публикацию сопровождала фотография лодыжки спортсмена, на которой были два пятна, напоминающие змеиный укус.

Дмитрий Иванов является победителем и серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске, двукратным серебряным призером Универсиады 2017 года в Алма-Ате.