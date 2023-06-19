"ЕР" выдвинула кандидатуру Коробейникова на довыборы в ЗакСО

Кандидатура Алексея Коробейникова на довыборы в заксобрание Свердловской области была единогласно одобрена. Решение о выдвижении было принято на последнем очном заседании Президиума регионального политсовета, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

"На заседании был рассмотрен вопрос выдвижения кандидата от партии на довыборы в Законодательное собрание по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13. В результате тайного голосования кандидатура Коробейникова Алексея Александровича была поддержана единогласно", - говорится в сообщении.

Документы для регистрации кандидата будут отправлены партией в Избирательную комиссию уже в ближайшее время.

Напомним, в начале июня Алексей Коробйников подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий как депутата заксобрания Свердловской области. 6 июня депутаты заксобрания единогласно поддержали это решение.

Ранее Коробейников подал свою кандидатуру на праймериз на довыборы в заксобрание региона, где боролся за место с семью кандидатами. Тогда депутат победил, собрав 8 тыс. 54 голоса. В сентябре он будет участвовать в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13.