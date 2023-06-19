В Александровском саду в Москве проведут профилактику вечного огня

На могиле Неизвестного солдата в Александровском саду к Кремля перед 22 июня – Днем памяти и скорби – проведут профилактику вечного огня, сообщил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Сегодня в 18:00 начнется профилактика <…> она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - сообщил чиновник.

По его словам, газовикам предстоит проверить каждый из трех запальников горелки мемориала и при необходимости заменить платиновую спираль.

Бирюков напомнил, что впервые вечный огонь зажгли в мае 1967 года.