В Александровском саду в Москве проведут профилактику вечного огня
На могиле Неизвестного солдата в Александровском саду к Кремля перед 22 июня – Днем памяти и скорби – проведут профилактику вечного огня, сообщил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
"Сегодня в 18:00 начнется профилактика <…> она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - сообщил чиновник.
По его словам, газовикам предстоит проверить каждый из трех запальников горелки мемориала и при необходимости заменить платиновую спираль.
Бирюков напомнил, что впервые вечный огонь зажгли в мае 1967 года.