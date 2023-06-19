В Нижневартовске жители взорвавшегося дома заявили, что не получили выплат

В Нижневартовске жители дома №6а по Мира, который несколько месяцев назад пострадал из-за взрыва газа, пожаловались на отсутствие выплат. По сообщениям СМИ, жильцы не дождались обещанных денег, а некоторые уже потеряли задатки, внесенные за новые квартиры.

"Мэрия оказалась неспособной разрулить ситуацию, даже несмотря на колоссальную поддержку округа", - говорят жители.

Кроме того, вартовчане жалуются, что "все узнают только из интернета на уровне слухов, и хочется услышать что-то конкретное". В администрации города на эти заявления ответили, что расселение жильцов злополучного дома завершается.

"Основная часть жильцов дома 6а решила получить денежное возмещение. По всем заключенным с гражданами соглашениям оплата произведена в полном объеме. Для граждан, которые отказались от получения возмещения, администрация города приобретает квартиры. По нескольким квартирам проводятся мероприятия по вступлению в наследство, учитывая, что в доме были погибшие. После этого также будут заключены соглашения, произведены выплаты", - сообщили в горадминистрации.

По информации управления по жилищной политике ДЖКХ администрации города, по состоянию на 15 июня 2023 г., собственники 43 квартир изъявили желание получить выкупную стоимость, из них 39 семьям уже перевели деньги. 20 семей хотели получить квартиры, которые предоставляют. С остальными семьями работа продолжается. На данный момент решается вопрос по квартирам, расположенным в арках, примыкающих к домам 4а и 8а. С некоторыми собственниками квартир уже заключены соглашения о выплате им возмещения за передачу квартир в муниципальную собственность.

Напомним, что 4 декабря 2022 г. дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу.