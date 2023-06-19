Ольга Васильева: Уже в 6 лет 99% родителей погружают своих детей в гаджеты

5% родителей дают гаджеты годовалому ребенку, а к шести годам уже 99%, то есть почти все. В результате у детей и подростков огромные проблемы с чтением и пониманием текста. Об этом рассказала "Парламентской газете" президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения Ольга Васильева.

Реалии таковы, что к школе практически все дети погружены в цифровой мир. По данным РАО, в среднем экранное время ребенка в возрасте 2-4 лет — около 2,5 часа в день, а детей 5-8 лет - более трех часов в день. Притом что специалисты вообще не рекомендуют давать маленьким детям гаджеты или очень ограничивать время их использования. Однако на практике многие родители "откупаются" от детей гаджетами, чтобы они им не мешали.

В возрасте 10 лет 58% детей более половины своего свободного времени проводят за экраном, а в 16 лет - почти 75%, сообщила Васильева.

Исследование также показало прямую связь времени использования гаджетов между родителями и детьми: чем больше родители сидят за экраном, тем больше времени с гаджетами проводят их дети. Чем больше ребенок проводит времени перед экраном, тем выше его тревожность и проблемы в общении.

Особенно большой вред наносится умственному развитию. Люди перестают читать и понимать тексты. Они сидят в соцсетях, где находятся в условиях информационной перегрузки, когда количество поступающей к ним информации превосходит возможности ее усвоения.

"Одним из негативных последствий нередко становится формирование у школьников поверхностного стиля работы с текстом - они не углубляются в смысл, а скорее "скользят" по строчкам. Главная сложность, что это изменило сам механизм чтения: юный читатель "технологию" просмотра переносит на чтение всех необходимых ему для учебы текстов. Результат — поверхностный уровень восприятия, обилие фактических ошибок при анализе и интерпретации текста", - рассказала Васильева.

Она призывает взрослых не забывать читать книги, чтобы их дети тоже читали, а не сидели перед экраном.

Ранее Васильева заявила, что цифровизация образования приводит к атрофии мышления. Перенос своей жизни в гаджеты отбирает способность ставить цели, планировать и достигать их. Рука ребенка рефлексивно тянется к смартфону, который якобы на ответит на все вопросы. У детей все чаще формируется цифровой аутизм.

Историк Андрей Фурсов считает, что визуализация образования, когда текст заменяется картинкой на экране, "создает касту дебилов".