В Молдавии запретили оппозиционную партию "Шор"

Конституционный суд Молдавии запретил оппозиционную политическую партию "Шор". Представители партии намерены обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Председатель КС Молдавии Николае Ешану объявил "Шор" неконституционной в связи с "многочисленными допущенными нарушениями и несоответствием Конституции". Министерству юстиции поручено предпринять действия по исключению "Шор" из регистра партий.

Партия "Шор" с момента избрания президентом Молдавии Майи Санду систематически проводит акции протеста и критикует действия текущих, проевропейски настроенных властей.

Нельзя сказать, что на выборах "Шор" выступает успешно. Так, на парламентских выборах 2019 года партия заняла семь мандатов из 101. Неоднократно представителей партии не допускали до выборов или снимали с них под различными предлогами. Около месяца назад в Кишиневе была задержана вице-председатель партии Марина Траубер.