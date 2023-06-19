19 Июня 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Мисс Екатеринбург-2023" получит в подарок евродвушку в ЖК "Миллениум"

В этом году победительнице конкурса "Мисс Екатеринбург" в качестве приза вручат квартиру в новостройке. Как сообщают организаторы конкурса красоты, это самый дорогой подарок за всю историю мероприятия.

Главная красавица уральской столицы получит евродвушку в ЖК "Миллениум" от застройщика "Практика".

"Жилой комплекс расположен в десяти минутах от площади 1905 года в тихом центре города в районе пересечения улиц Ясная и Шаумяна. В комплексе большой закрытый двор с кортом и спортивными воркаутами, в доме дизайнерские холлы, просторные планировки, подземный паркинг с лифтом, развитая инфраструктура. Рядом находится парк, школа олимпийского резерва, несколько гимназий, лицей, детские сады и городская больница, - сообщили организаторы.

Напомним, что ведущим финального шоу "Мисс Екатеринбург" в 2023 году станет известный артист и комик Дмитрий Хрусталев.

Прием заявок на конкурс стартовал 16 мая и продлится до 26 июня включительно. Принять участие могут жительницы столицы Урала и студентки свердловских вузов и ссузов от 18 до 25 лет, ростом от 170 см, незамужние и без детей, не имеющие опыта откровенных съемок и татуировок. Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф

Теги: Мисс Екатеринбург, приз, евродвушка, ЖК Миллениум


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