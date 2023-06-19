Минобороны опубликовало видео поражения танка Leopard дроном-камикадзе

Минобороны РФ показало кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном- камикадзе.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, дрон пикирует в крышу танка.

В Минобороны уточнили, что Leopard был поражен на Запорожском направлении.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении. Также известно об уничтожении в ходе боев порядка шести танков Leopard и более 20 БМП Bradley.