Экс-силовиков оштрафовали на 400 тысяч рублей за продажу прослушек

Олег Грехов и Артем Письменный должны выплатить в доход государства 400 тыс. рублей взятки, которую получили за продажу прослушки. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Оба являлись должностными лицами в свердловской полиции: Грехов - начальник отдела полиции Первоуральска, Письменный - начальник бюро специальных технических материалов ГУ МВД России по Свердловской области. В июне 2021 года уже были признаны виновными по другому эпизоду по чч. 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

На последнем заседании Ленинского районного суда стало известно, что подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили за передачу охраняемых законом данных взятку в 300 тыс. рублей. После Грехов также получил еще 100 тыс. рублей за способствование возбуждения уголовного дела. По решению суда общая сумма взяток будет выплачена подсудимыми в доход государства.

В числе прочего, Грехов передавал записи телефонных разговоров бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Заказчиком якобы являлась бывшая сотрудница прокуратуры Филатова, которая якобы передавала их своему супругу - следователю прокуратуры Карпову. Последнего позднее осудили за организацию заказных убийств.

Решение суда не вступило в законную силу.

Полковник Грехов был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в коррупции. Тогда ему вменяли торговлю "прослушками". Позже он был отстранен от занимаемой должности. Летом 2019 года в деле появился новый эпизод – о получении крупной взятки в 900 тыс. рублей за содействие в возбуждении уголовного дела против бизнесмена. В июне 2021 года Грехову назначили штраф в размере 4,5 млн рублей по делу о крупной взятке. Он был лишен звания полковника полиции.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов