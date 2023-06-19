Россияне рассчитывают прожить 79 лет при продолжительности жизни в стране в 72 года

Среднестатистический россиянин при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах рассчитывает дожить до 79 лет. Женщины планируют жить на два года дольше мужчин. При этом чем россияне старше, тем дольше они рассчитывают прожить: молодежь предполагает, что проживет в среднем 74 года, люди 60+ - 85 лет. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).