Британия намерена сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине

Великобритания разработала закон, позволяющий сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, сообщает Reuters со ссылкой на МИД королевства.

Как пишет ТАСС, новый закон правительства Британии позволит лицам, находящимся под санкциями, пожертвовать замороженные активы на восстановление Украины.

Кроме того, Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране.

В мае МИД Великобритании заявил, что Лондон разморозит активы России при ее согласии выплатить компенсацию Украине.