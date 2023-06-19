В Челябинске завели уголовное дело на водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе

В Челябинске в отношении водителя Лады Ларгус, сбившего на пешеходном переходе 21-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 15 июня водитель на улице Энгельса сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).