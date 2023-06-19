Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 14 нежилых зданий
В начале июля в Екатеринбурге пройдет аукцион, на котором представители малого и среднего бизнеса смогут приобрести у мэрии один из 14 нежилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Торги запланированы на 6 число следующего месяца.
"Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Екатеринбурга приглашает представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда", - говорится в сообщении.
Мероприятие хотят сделать открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. Среди лотов объекты муниципального нежилого фонда, расположенные в Екатеринбурге по следующим адресам:
- улица Антона Валека, 12;
- улица Викулова, 26;
- улица Московская, 48а;
- улица Хомякова, 5;
- улица Короленко, 8;
- улица Минометчиков, 62;
- проспект Седова, 61;
- улица Техническая, 40;
- улица Изоплитная, 10;
- улица Академика Бардина, 21;
- улица Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21;
- улица Баумана, 21 / улица Стачек, 28;
- улица Крестинского, 53б;
- улица Патриса Лумумбы, 52.
Заявки и документы следует приносить на проспект Ленина, 24 "А" (горадминистрация) в кабинет 292 с 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30. Прием заявок осуществляется до 29 июня. Телефон для справок: 304-18-43.
С подробностями аукциона можно ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга в разделе "Имущественные торги".