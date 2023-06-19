Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 14 нежилых зданий

В начале июля в Екатеринбурге пройдет аукцион, на котором представители малого и среднего бизнеса смогут приобрести у мэрии один из 14 нежилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Торги запланированы на 6 число следующего месяца.

"Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Екатеринбурга приглашает представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда", - говорится в сообщении.

Мероприятие хотят сделать открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. Среди лотов объекты муниципального нежилого фонда, расположенные в Екатеринбурге по следующим адресам:

улица Антона Валека, 12;

улица Викулова, 26;

улица Московская, 48а;

улица Хомякова, 5;

улица Короленко, 8;

улица Минометчиков, 62;

проспект Седова, 61;

улица Техническая, 40;

улица Изоплитная, 10;

улица Академика Бардина, 21;

улица Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21;

улица Баумана, 21 / улица Стачек, 28;

улица Крестинского, 53б;

улица Патриса Лумумбы, 52.

Заявки и документы следует приносить на проспект Ленина, 24 "А" (горадминистрация) в кабинет 292 с 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30. Прием заявок осуществляется до 29 июня. Телефон для справок: 304-18-43.

С подробностями аукциона можно ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга в разделе "Имущественные торги".