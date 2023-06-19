Минпромторг продолжает терять оборонный ЗиД в Перми

Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в признании недействительными торгов по продаже имущества ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского".

Истец ссылался на то, что выкупившее активы предприятие, ООО "ПСК "Спецпроектстрой"", не соответствует требованиям к участникам торгов, а конкурсный управляющий создал при их организации преференции будущему победителю. По мнению представителя указанного ООО Анастасии Стиран, Минпромторг ведет себя противоречиво: сначала министерство выдало ООО соответствующую лицензию, а затем, уже после заключения договора, обратилось в суд, настаивая, что "Спецпроектстрой" не соответствует требованиям к участникам торгов. Судья Екатерина Копанева в удовлетворении требований министерству отказала, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее в Перми состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс оборонного ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД)" продали за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" от работы. ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Но в последние годы этот завод буквально погибал, а чиновникам не было до него никакого дела.