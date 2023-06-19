19 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Минобороны РФ

"Это должно было случиться". Что известно о пожаре в штабе дивизии ЦВО в Елани

В штабе дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Еланском гарнизоне произошел пожар.

Как рассказал Накануне.RU депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, регулярно общающийся с мобилизованными, слухи о каком-либо масштабном возгорании сильно преувеличены - пожар охватил только один из кабинетов штаба. Да и случайностью это назвать сложно.

"Загорелся кабинет командира, неисправна электропроводка. Учитывая, что там и электропроводка, и деревянное здание старые, есть электронагреватели, тем более в условиях напряженной обстановки, когда идет большая работа с документами и напряжение в сети растет - рано или поздно это должно было случиться", - пояснил Максим Иванов.

По его словам, он уже обговаривал с руководством гарнизона необходимость ремонта здания из-за риска возникновения как раз такой ситуации. Теперь же вопрос стал еще более актуален, так как в результате пожара пострадал один кабинет, а при тушении огня и проливке - три.

В результате пожара никто не пострадал. Сам командир в это время в штабе отсутствовал.

Теги: Елань, ЦВО, пожар, Иванов


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