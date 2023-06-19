На Южном Урале суд подтвердил нарушения в аукционе на поставку внедорожника для противопожарной службы

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил нарушения при проведении аукциона на поставку внедорожника для ФГБУ "Отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Челябинской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, суд подтвердил, что техническое задание для аукциона на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser или "эквивалент" заточено под одного производителя. Эквивалент подходящий под техническое задание отсутствует.

Антимонопольный орган признал такие действия нарушением закона о защите конкуренции. Виновных лиц привлекли к административной ответственности.