В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

Концерт Григория Лепса в элитном отельном комплексе Makao Luxury Village Resort под Алматой отменили.

"Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в заявлении отеля, которое цитируют российские СМИ.

На прошлой неделе Лепс и его коллега Николай Басков с помпой объявили награды в 1 млн руб. за каждый уничтоженный танк Leopard, воюющий на украинской стороне.