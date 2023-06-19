В Новосибирской области для ветеранов труда и тружеников тыла будет установлен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте

В Новосибирской области введут бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для ветеранов труда и тружеников тыла. Соответствующие изменения в областной закон одобрены 19 июня на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

С докладом о внесении изменений в закон региона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» выступила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Она отметила, что в соответствии с документом бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте предусматривается для ветеранов труда Новосибирской области и тружеников тыла.

Напомним, что аналогичным правом в Новосибирской области пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане, а также жители региона, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.