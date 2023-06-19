19 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Александр Река / ТАСС

Алаудинов: Контрнаступление Украины может продлиться еще месяц-полтора

Контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора, предполагает помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Алаудинова, после этого начнется продвижение российских сил в "направлении Киева потихоньку".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина не сможет успешно осуществить контрнаступление из-за исчерпания собственных ресурсов – вооружений и личного состава, тогда как в России производство в оборонке растет.

"Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то - нет. Они используют стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей, больше чем 1 к 10 их потери, очень большие, это факт", - сказал Путин.

Теги: Алаудинов, контрнаступление, Украина


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