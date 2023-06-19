В Ивделе школьники поссорились с учителем и остались без физики и математики

В Ивделе конфликт между школьниками и педагогом дошел до директора, а после и до прокуратуры. В результате ссоры ученики на две недели остались без уроков математики и физики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, конфликт произошел между учащимися 9 "Б" класса МАОУ СОШ № 1 и учителем по указанным предметам. Педагог отказалась от проведения занятий, о чем сразу же доложила директору. В начале текущего года приказом директора уроки по математике и физике для этого класса были приостановлены на период с 15 по 27 февраля. Позднее об этом узнала и прокуратура.

"Занятия, предусмотренные основными образовательными программами и учебным планом, по предметам математика и физика с обучающимися 9 класса не проводились, вследствие чего были нарушены права учащихся на получение образования", - пояснили в прокуратуре.

С 27 февраля образовательный процесс был возобновлен. Прокуратура внесла представление начальнику управления образования Ивдельского городского округа с требованием устранить нарушения. В результате директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

