19 Июня 2023
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Фото:1tv.ru

В Белоруссии введут кастрацию педофилов и ответственность за пропаганду чайлдфри

Генпрокуратура Белоруссии подготовила поправки в Уголовный кодекс страны, по которым к педофилам будет применяться химическая кастрация. Кастрацию при этом отнесли к клиническому протоколу лечения педофилии, на принудительное "лечение" они будут направляться по решению суда.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил инициативу надзорного ведомства по введению ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри (сознательное желание не заводить детей).

Теги: белоруссия, педофилия, химическая кастрация, чайлдфри, пропаганда, ответственность


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