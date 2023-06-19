В Белоруссии введут кастрацию педофилов и ответственность за пропаганду чайлдфри

Генпрокуратура Белоруссии подготовила поправки в Уголовный кодекс страны, по которым к педофилам будет применяться химическая кастрация. Кастрацию при этом отнесли к клиническому протоколу лечения педофилии, на принудительное "лечение" они будут направляться по решению суда.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил инициативу надзорного ведомства по введению ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри (сознательное желание не заводить детей).