19 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В России стали гораздо мягче относиться к дресс-коду

За 10 лет в России в три раза сократилось число тех, кто сообщает об увольнениях за нарушение дресс-кода. Об этом говорят данные опроса исследовательского центра Superjob. 

Если в 2013 году о таких случаях сообщали 13% опрошенных, то сегодня лишь 4%. Одновременно намного реже стали делать и замечания сотрудникам по поводу одежды. В 2013 году об этом сообщали 57%, сегодня только 34%.

При этом 60% тех, кому делало замечания начальство, учли их. Из тех, кому делали замечания коллеги, учли их 42%. Интересно, что процент тех, кто учитывает замечания начальства, за 10 лет даже немного вырос, в то время как к замечаниям коллег стали относиться более безразлично - игнорируют их 53% (было 45%).

Теги: дресс-код, одежда


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