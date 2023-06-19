В Нижнем Тагиле поездка подростков на питбайке закончилась ДТП

Двое подростков из Нижнего Тагила решили покататься на питбайке, однако поездка обернулась ДТП. Питбайк перевернулся, в результате чего 16 летняя девушка была доставлена в больницу. В это время 16-летний водитель скрылся с места аварии.

Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошел вечером 17 июня возле дома №1 по улице Бирюзовой. Девушка попросила своего знакомого прокатиться на мотоцикле, однако парень не справился с управлением. Травмированной пассажирке диагностировали ушибы руки и ноги, после чего отпустили домой. А вот несовершеннолетний водитель, как оказалось, уехал в гараж, где выпил пива. Позднее он рассказал, что поддался панике из-за чего и уехал.

В ходе проверки выяснилось, что подросток не имел водительских прав. Оба при поездке также не использовали мотошлемы и защитную экипировку. На несовершеннолетнего водителя составили два административных материала: за отсутствие прав и управление байком без мотошлема.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.