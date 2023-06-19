Вопрос о лишении Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением обсудят на публичных слушаниях

В Челябинске пройдут публичные слушания по вопросу лишения Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением. Соответствующий проект решения одобрили депутаты комиссии гордумы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Напомним, с 2014 года Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями. В начале июня от группы депутатов поступило инициатива о лишении Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением. В частности, указывалось, что за девять лет реформа МСУ не достигла запланированных целей.

На заседании комиссии депутаты отметили, что реформирование приведет к сокращению бюджетных расходов путем ликвидации районных советов депутатов и обслуживающего их аппарата. При этом проводить выборы в 2024 году по 170 избирательным округам и формировать новый состав гордумы из представителей районных советов депутатов нецелесообразно.

Проект решения о назначении публичных слушаний будет рассмотрен на ближайшем заседании городского парламента.