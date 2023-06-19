19 Июня 2023
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Фото: Администрация Сургута

В Сургуте похоронили погибшего в Запорожье добровольца из "Барса"

В Сургуте простились с Владимиром Суворовым, погибшим в зоне специальной военной операции.

Он родился в Сургуте в 1989 г. Получил среднее образование, закончив СОШ №3. Зимой 2022 г. подписал контракт с добровольческим подразделением "Барс". После прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции, сообщает в своем telegram-канале администрация Сургута.

Погиб 2 июня при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в окрестностях села Новоселовка Запорожской области. У Владимира Суворова остались мать, жена и дочь.

Владимир Суворов(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Владимир Суворов, "Барс", Сургут, Запорожская область


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