В Сургуте похоронили погибшего в Запорожье добровольца из "Барса"

В Сургуте простились с Владимиром Суворовым, погибшим в зоне специальной военной операции.

Он родился в Сургуте в 1989 г. Получил среднее образование, закончив СОШ №3. Зимой 2022 г. подписал контракт с добровольческим подразделением "Барс". После прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции, сообщает в своем telegram-канале администрация Сургута.

Погиб 2 июня при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в окрестностях села Новоселовка Запорожской области. У Владимира Суворова остались мать, жена и дочь.