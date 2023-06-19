Песков объяснил, почему ООН не пустили в районы, пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС.

Официальный представитель Кремля отметил, что там сложно обеспечить безопасность людей, так как идут постоянные обстрелы, причем обстреливаются гражданские объекты и мирное население.

"Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее гуманитарный координатор организации на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала ООН в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Она призвала Москву действовать "согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом".

В РФ ранее заявляли о готовности предоставить доступ к пострадавшим районам, но через российскую территорию.