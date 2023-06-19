Минобороны РФ: "Комары Пентагона" угрожают затопленной Херсонской области

Ведомство утверждает, что США научились инфицировать 89 видов комаров и 12 видов клещей и стремятся использовать для тестирования результата территорию других государств. Затопление территории Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС может осложнить ситуацию. "После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила", — заявили в министерстве.

Там добавляют, что США планируют доставлять комаров с помощью БПЛА, чтобы заражать военнослужащих противника. О такой готовности якобы может свидетельствовать зарегистрированный патент на беспилотный летательный аппарат, который "будет доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их".

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего — шестая (нижняя и последняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Это была одна из великих строек СССР. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов. Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 км³, которое еще называли Каховским морем. В своей работе ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.